В Варшаве намекнули на "отравителя" Навального - СМИ

В Варшаве намекнули на "отравителя" Навального - СМИ
Алексей Навальный. Фото: Александр Бахтин/ТАСС
В ситуации с главным критиком Кремля традиционно для Запада нашли руку властей РФ

Политика России заслуживает подозрений в инциденте с якобы отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального. К такому выводу пришел экс-посол Польши в СССР и России Станислав Чосек.

"Навального преследовали в русской манере борьбы с оппозицией. Русские возлагали на него надежду, и в этом смысле он представлял реальную угрозу для властей", – заявил дипломат изданию Wirtualna Polska.

Поляк напомнил, что блогера неоднократно арестовывали и не регистрировали на выборах.

"То, как поступают с Навальным, пока наводит на худшие мысли о том, что его отравили. Российская политика заслуживает именно таких подозрений", – сказал бывший посол.

Одновременно он предложил дождаться мнения медиков и специалистов о случившемся с гражданином РФ и пожелал ему выздоровления.

Ранее МИД Польши отреагировал на события в России. В официальном сообщении ведомства заверяют, что следят за ситуацией и ждут прояснения вопроса.

Между тем, в пятницу врачи больницы в Омске, куда накануне в экстренном порядке был госпитализирован Навальный, которому стало плохо в самолете рейса Томск – Москва, разрешили перевести его в Германию.  Заместитель главврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние их столичного пациента стабилизировалось.

"Вылет самолета Bombardier Challenger 604 из Омска запланирован на утро 22 августа, сейчас он все еще находится в аэропорту", – сказали РИА "Новости" в справочной воздушной гавани.

Напомним, ранее сегодня главврач омской больницы Александр Мураховский назвал основной диагноз Навального – "нарушение обмена веществ". По его словам, у пациента нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

В свою очередь, давний оппонент блогера предприниматель Евгений Пригожин считает, что у Навального "пристрастие к психотропным веществам", что и используют на Западе для политического давления на Москву. По его мнению, блогердавно "не политическая фигура", поэтому его смерть может быть выгодна лишь кому-то из его окружения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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