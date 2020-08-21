Информацию уже довели до семьи блогера

Практически полный диагноз блогера Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больницы скорой медицинской помощи №1, доведен до его супруги. Такое заявление сделал замглавврача медучреждения Анатолий Калиниченко в беседе со СМИ.

Он отметил, что не может озвучить сам диагноз, однако семья блогера – его жена и брат – получили от больницы данные о состоянии пациента.

"Мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всем законам о персональных данных", – заявил Калиниченко.

Он добавил, что проведенные анализы не выявили наличия ядов или их следов в организме блогера. По этой причине медики не склоняются к версии об отравлении, и пока что такой диагноз остается "в подкорке нашего сознания". Состояние пациента, отметил врач, "полностью укладывается в структуру" поставленного диагноза, сообщает РИА "Новости".

Журналистка Ксения Собчак озвучила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" свою версию о состоянии блогера: "дочь врача" рассказала ей, что у пациента "путаное сознание", хотя сам он не в коме. А медики, по ее словам, подозревают сахарный диабет, передает "Царьград".

Сейчас Навальный находится в состоянии комы, поключенный к аппарату ИВЛ.