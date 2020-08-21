Отравления не было: врачи поставили предварительный диагноз Навальному

Отравления не было: врачи поставили предварительный диагноз Навальному
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Информацию уже довели до семьи блогера

Практически полный диагноз блогера Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больницы скорой медицинской помощи №1, доведен до его супруги. Такое заявление сделал замглавврача медучреждения Анатолий Калиниченко в беседе со СМИ.

Он отметил, что не может озвучить сам диагноз, однако семья блогера – его жена и брат – получили от больницы данные о состоянии пациента.

"Мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всем законам о персональных данных", – заявил Калиниченко.

Он добавил, что проведенные анализы не выявили наличия ядов или их следов в организме блогера. По этой причине медики не склоняются к версии об отравлении, и пока что такой диагноз остается "в подкорке нашего сознания". Состояние пациента, отметил врач, "полностью укладывается в структуру" поставленного диагноза, сообщает РИА "Новости".

Журналистка Ксения Собчак озвучила в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" свою версию о состоянии блогера: "дочь врача" рассказала ей, что у пациента "путаное сознание", хотя сам он не в коме. А медики, по ее словам, подозревают сахарный диабет, передает "Царьград".

Сейчас Навальный находится в состоянии комы, поключенный к аппарату ИВЛ. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Противники "Северного потока - 2" в Германии подыгрывают США

Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов

Эксперт: Лукашенко оказался сильнее Горбачева времен 1991 года

Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей