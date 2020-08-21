"Тайна следствия": юрист заявил об "опасном яде" в организме Навального

"Тайна следствия": юрист заявил об "опасном яде" в организме Навального
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Штаб затруднился раскрыть название вещества и источник такой информации

Юрист Иван Жданов заявил в ходе общения с прессой, что ранее разговаривал в больнице с сотрудником полиции, который рассказал ему об обнаружении яда в организме Алексея Навального. Вещество, по его словам, представляет опасность не только для самого блогера, но и для окружающих его людей.

Правоохранитель Название яда не стал сообщать, сославшись на "тайну следствия". Об этом написала на своей странице в "Твиттер" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Ни правоохранительные органы, ни лечащие врачи не говорили о том, что в организме пациента обнаружено опасное вещество.

Как пишет телеграм-канал LIFE SHOT, главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что к 8 утра состояние блогера несколько улучшилось. На проведенном консилиуме медики заключили, что здоровье пациента не позволяет осуществить его транспортировку в другое медучреждение, на чем настаивают в ФБК.

"На сегодняшний день у нас имеется пять рабочих диагнозов, которыми занимаются реаниматологи, неврологи и нейрофизиологи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента", – заявил Мураховский.

 

 

Он добавил, что тесты, проведенные на наличие опасных веществ в организме блогера, показали отрицательный результат. 

Мураховский отметил, комментируя заявление Жданова о неком запрещенном яде, что руководствуется официальной и подтвержденной информацией, на основе которое можно сделать выводы о состоянии здоровья пациента, сообщает Телеграм-канал Mash.

Известно, что в настоящее время основатель ФБК находится в состоянии комы на аппарате ИВЛ. По итогам проведенных исследований медики не обнаружили у блогера признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений. Состояние Навального оценивается как тяжелое.





Егор МАЛКОВ

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