Готовится площадка для активного продвижения русофобской риторики

Врачи дали согласие на транспортировку Алексея Навального в Германию. После "отравления" блогер находится в состоянии медикаментозной комы. Медики отмечают, что тенденция на выздоровление положительная.

Однако политолог Владимир Карасев считает, что после излечения блогер уже не вернется в Россию. По его мнению, Навальный давно спланировал весь этот "политический цирк", чтобы подготовить благотворную площадку для своего побега в Европу.

Карасев считает, что все происходящее – лишь попытка подогреть интерес к своей персоне. В последнее время Навального не воспринимали, как мощного лидера оппозиции, а все недавние акции, по мнению политолога, провалились.

"Уехать в Германию – это не тот вариант, так как будет считаться там сбитым летчиком. А вот когда за ним пришлют борт из Германии, то из России он улетит некой "жертвой кровавого Мордора", как у нас любят некоторые говорить", – делится политолог в беседе с РИА ФАН.

Он подчеркнул, что все происходящее – лишь политический цирк, и адекватные люди это понимают. После отлета в Германию Навальный сможет раскрутить скандал на подобие того, который произошел со Скрипалями.

Карасев считает, что Алексей уже не видит себя в России и исчерпал здесь все свои перспективы, из-за чего решил сбежать. А благодаря скандалу он сможет осесть в Германии.

Польские власти, напротив, считают, что в "отравлении" Навального присутствует мохнатая "рука" Кремля. Они указали на причины, почему так могли поступить с блогером.