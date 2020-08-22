Схема не нова: политолог объяснил "отравление" Навального

Схема не нова: политолог объяснил "отравление" Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Готовится площадка для активного продвижения русофобской риторики

Врачи дали согласие на транспортировку Алексея Навального в Германию. После "отравления" блогер находится в состоянии медикаментозной комы. Медики отмечают, что тенденция на выздоровление положительная. 

Однако политолог Владимир Карасев считает, что после излечения блогер уже не вернется в Россию. По его мнению, Навальный давно спланировал весь этот "политический цирк", чтобы подготовить благотворную площадку для своего побега в Европу. 

Карасев считает, что все происходящее – лишь попытка подогреть интерес к своей персоне. В последнее время Навального не воспринимали, как мощного лидера оппозиции, а все недавние акции, по мнению политолога, провалились. 

"Уехать в Германию – это не тот вариант, так как будет считаться там сбитым летчиком. А вот когда за ним пришлют борт из Германии, то из России он улетит некой "жертвой кровавого Мордора", как у нас любят некоторые говорить", – делится политолог в беседе с РИА ФАН.

Он подчеркнул, что все происходящее – лишь политический цирк, и адекватные люди это понимают. После отлета в Германию Навальный сможет раскрутить скандал на подобие того, который произошел со Скрипалями. 

Карасев считает, что Алексей уже не видит себя в России и исчерпал здесь все свои перспективы, из-за чего решил сбежать. А благодаря скандалу он сможет осесть в Германии. 

Польские власти, напротив, считают, что в "отравлении" Навального присутствует мохнатая "рука" Кремля. Они указали на причины, почему так могли поступить с блогером. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Bloomberg: Путин делает ставку на белорусскую оппозицию

Москва не хочет вмешиваться в дела соседней Республике, чтобы не настроить против РФ простых граждан

Есть погибший: в жилом доме в Ярославле прогремел взрыв

Обрушилось несколько этажей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей