Навальный прибыл в Германию

Блогер до сих пор находится в коме

Самолет, на борту которого перевозили Алексея Навального, сел в Берлине. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Камыш, а также свидетельствуют данные сервиса слежения за авиаперевозками FlightRadar. 

На борту вместе с блогером были немецкие медики и его супруга Юлия. 

Самолет вылетел сегодня ночью примерно в 5 утра по Московскому времени, сообщало РИА "Новости". 

Ранее Навального не разрешали транспортировать медики – они указывали, что состояние мужчины нестабильное, из-за этого могут возникнуть проблемы при перевозке. Однако позже блогера отпустили под подписку его жены о том, что она ознакомлена с возможными рисками. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Bloomberg: Путин делает ставку на белорусскую оппозицию

Москва не хочет вмешиваться в дела соседней Республике, чтобы не настроить против РФ простых граждан

Есть погибший: в жилом доме в Ярославле прогремел взрыв

Обрушилось несколько этажей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей