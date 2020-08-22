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Самолет, на борту которого перевозили Алексея Навального, сел в Берлине. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Камыш, а также свидетельствуют данные сервиса слежения за авиаперевозками FlightRadar.
Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
На борту вместе с блогером были немецкие медики и его супруга Юлия.
Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Самолет вылетел сегодня ночью примерно в 5 утра по Московскому времени, сообщало РИА "Новости".
Ранее Навального не разрешали транспортировать медики – они указывали, что состояние мужчины нестабильное, из-за этого могут возникнуть проблемы при перевозке. Однако позже блогера отпустили под подписку его жены о том, что она ознакомлена с возможными рисками.
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