Блогер до сих пор находится в коме

Самолет, на борту которого перевозили Алексея Навального, сел в Берлине. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Камыш, а также свидетельствуют данные сервиса слежения за авиаперевозками FlightRadar.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

На борту вместе с блогером были немецкие медики и его супруга Юлия.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Самолет вылетел сегодня ночью примерно в 5 утра по Московскому времени, сообщало РИА "Новости".

Ранее Навального не разрешали транспортировать медики – они указывали, что состояние мужчины нестабильное, из-за этого могут возникнуть проблемы при перевозке. Однако позже блогера отпустили под подписку его жены о том, что она ознакомлена с возможными рисками.