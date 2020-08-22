Немцы раскрыли детали состояния Навального

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Врачи оценили состояние Алексея Навального как стабильное. Находящийся без сознания основатель ФБК смог перенести перелет в другую страну.
Подробностями о здоровье Навального поделился руководитель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль. Именно он организовал транспортировку тяжелого пациента из Омска в Берлин, пишет издание Reuters.
Ранее "Утро.ру" публиковало последние подробности о ситуации с Алексеем Навальным. Политолог объяснил "отравление" известного блогера.
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