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В деле с "отравлением" Алексея Навального появились новые подробности. Оказалось, блогер активно употреблял спиртное и устроил в Томске настоящий алкогольный вояж. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в ФБК (фонд признан иноагентом в РФ).
По данным инсайдеров, в крупный сибирский город Навальный прибыл 17 августа. Блогера сопровождали шесть членов его команды. Спустя несколько часов после заселения, компания решила отужинать в ресторане при гостинице. Там знаменитость налегла на вино. Вечернее распитие алкоголя повторилось и на следующий день.
19 августа блогер занимался делами – общался со своими томскими почитателями. После этого Навальный с приятелями разместились на частной квартире, где поужинали роллами и запили это дело алкоголем из расположенного неподалеку магазина. Однако спиртного блогеру показалось мало, и по возвращению в гостиницу он заказал алкогольный коктейль.
Известная всем трагедия произошла на следующее утро. Навальный отправился в томский аэропорт, а после взлета блогеру стало очень плохо – он потерял сознание, самолет экстренно посадили в Омске.
В беседе с РИА ФАН близкие к знаменитости источники также рассказывали, что в течение последнего месяца Навальный плотно сидел на антидепрессантах. Этот факт он не стал скрывать от своих коллег. Подозревают, что именно это и могло сказаться на его здоровье – помимо прочего, блогер страдает от диабета, а распад веществ мог сильно повлиять на его самочувствие.
Сегодня стало известно о результатах анализов блогера. В Минздраве Омской области сообщили, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в организме пациента не обнаружены. При этом в моче содержался алкоголь и кофеин, передает РИА "Новости".
Алексей все еще не пришел в сознание. Сегодня он был доставлен в Германию, где поступил на лечение в столичную клинику.
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