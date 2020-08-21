Жена Навального обратилась за помощью лично к Путину

Жена Навального обратилась за помощью лично к Путину
Юлия и Алексей Навальный. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Оппозиционера хотят вывезти в Германию

Жена попавшего в больницу блогера Алексея Навального обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить перевозку больного мужа в немецкую клинику.

В послании, размещенном в "Твиттер", Юлия Навальная сообщила, что у нее есть возможность переправить мужа из городской больницы Омска, где он находится в тяжелом состоянии, в Германию для получения "квалифицированной помощи".

"Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в ФРГ", – говорится в письме Навальной. 

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит препятствий выезду Навального за границу, за исключением состояния его здоровья, передает РИА "Новости". Между тем лечащий врач блогера считает транспортировку пациента самолетом опасной, поскольку ему стало плохо именно в полете, а медики до сих пор не могут точно сказать, что спровоцировало недуг.

Между тем диагноз установлен, сообщил врач. Обнародовать его прессе запрещено, но родные пациента в курсе всех деталей.

Самолет, летевший из Томска в Москву, накануне совершил экстренную посадку в Омске, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Как выяснилось, заболел Алексей  Навальный. Сообщения о том, что он отравился, официально не подтверждаются. По информации Ксении Собчак, причиной плохого самочувствия мог стать сахарный диабет.

Николай ВИКТОРОВ

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