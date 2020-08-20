Спаситель на велосипеде: в Подмосковье мужчина вытащил щенков из ямы с мазутом

Житель Солнечногорска не смог проехать мимо скулящих шерстяных комочков

Несколько щенков чуть не погибли из-за халатности людей. Животные попали в лужу из нефтепродукта, и собственными силами никак не могли оттуда выбраться. На их счастье, мимо проезжал неравнодушный гражданин. Он услышал, как малыши скулят, и вытащил их из западни.

Мужчина вызвал зоозащитников и отправился домой. Однако специалистам тоже пришлось потрудиться. Перепуганные щенки убежали подальше от опасной лужи. В итоге защитники животных вместе с добровольцами пять суток искали собачек по окрестностям.

Сейчас песики находятся в клиники, с ними работают ветеринары, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоит отметить, Московская область щедра на события. Недавно "Утро.ру" рассказывало, как жительница Подмосковья попыталась похитить у знакомого 400 тысяч.

Ольга ФЕДОРОВА

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