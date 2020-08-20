Подмосковные спасители вытащили из жилого дома лису

Перепуганный зверь отказался даваться в руки полицейским

В Сергиевом Посаде была проведена спецоперация по вызволению лисицы из западни, в которую та угодила по собственному желанию.

В деревне Кузьмино лесного зверя заинтересовал многоквартирный дом. Лисица начала блуждать по лестнице, в итоге забилась в угол на пятом этаже, передает пресс-центр Мособлпожспаса.

Полицейские попытались собственноручно справиться с задачей, однако лиса проявила агрессивность и не подпустила правоохранителей к себе. Тогда те вызвали спасателей, которые благополучно доставили зверя домой, в лес, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Московской области была проведена другая операция по спасению животных. В Солнечногорске неравнодушный мужчина вытащил щенков из ямы с мазутом.