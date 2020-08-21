За неделю к ответственности привлекли шестерых лиц

Хозяевам земельных территорий в Долгопрудном, Клину и Дмитрове выписаны штрафы за заполонивший участки борщевик. Нарушителям правопорядка придется заплатить два миллиона рублей.

Кроме того, владельцы земель должны в кротчайшие сроки очистить территории от ядовитого растения, отмечает пресс-служба Минмособлимущества.

Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за неделю к ответственности за разрастание борщевика привлекли шестерых хозяев подмосковных земель.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как бороться с борщевиком на даче.