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Хозяевам земельных территорий в Долгопрудном, Клину и Дмитрове выписаны штрафы за заполонивший участки борщевик. Нарушителям правопорядка придется заплатить два миллиона рублей.
Кроме того, владельцы земель должны в кротчайшие сроки очистить территории от ядовитого растения, отмечает пресс-служба Минмособлимущества.
Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", за неделю к ответственности за разрастание борщевика привлекли шестерых хозяев подмосковных земель.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как бороться с борщевиком на даче.
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