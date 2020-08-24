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На Арабском газопроводе, расположенном между Думайрой и Адрой в провинции Дамаск, произошел взрыв. В результате вся Сирия осталась без электричества.
Как указывает РИА "Новости", из строя вышли три снабжающие станции. В ближайшее время планируют полностью возобновить электричества – работы по предотвращению последствий уже начаты.
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем указывал, что проблемы на газопроводе бывали и ранее, пишет МИР24.
Однако после оценки места происшествия выяснилось, что произошедшее – спланированный террористический акт, указывает телеканал "360".
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