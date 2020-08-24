Взрыв на газопроводе: Сирия осталась без электричества

Возобновление энергии планируется в ближайшее время

На Арабском газопроводе, расположенном между Думайрой и Адрой в провинции Дамаск, произошел взрыв. В результате вся Сирия осталась без электричества. 

Как указывает РИА "Новости", из строя вышли три снабжающие станции. В ближайшее время планируют полностью возобновить электричества – работы по предотвращению последствий уже начаты. 

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем указывал, что проблемы на газопроводе бывали и ранее, пишет МИР24

Однако после оценки места происшествия выяснилось, что произошедшее – спланированный террористический акт, указывает телеканал "360"

Евгения НАГОРСКАЯ

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