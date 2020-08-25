Сейчас они работают в удаленном режиме

Стало известно, что еще на прошлой неделе "Яндекс" экстренно эвакуировал своих сотрудников из Белоруссии. Часть людей, которые отказались уезжать из страны, вывезли из Минска за город. Об этом сообщает издание The Bell.

Такое решение приняли в руководстве компании после того, как силовики начали проводить обыски в офисах – инцидент произошел 13 августа.

Как сообщает издание, в белорусском отделении "Яндекса" работа.т около 300 сотрудников. Однако пока увезти удалось не всех.