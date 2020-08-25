Сотни туристов спасаются из охваченного огнем леса вблизи Анапы

Сотни туристов спасаются из охваченного огнем леса вблизи Анапы
Фото: 23.mchs.gov.ru
На месте работают эксперты, людей вывозят на автобусах

Массовая эвакуация отдыхающих из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" под Анапой продолжается.

По последней информации, уже эвакуированы порядка тысячи человек. Туристы покидают место отдыха на автобусах – их развозят в ближайшие населенные пункты. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком. Последней информацией с места событий поделилась пресс-служба Анапы.

Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Подъем".

Как напоминает "Царьград" пожар в заповеднике начался вчера. По имеющимся данным, вечером 24 августа общая площадь, пройденная огнем, была 23 гектаров. С рассветом тушение лесного пожара вновь начали с воздуха – работает авиация МЧС России.

Ранее в районе Супсехского сельского округа, охваченного лесным пожаром, был введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуацию туристов из лагун организовали с помощью плавсредств. На месте дежурят машины скорой помощи, пишет "МИР24".

Как сообщало "Утро.ру", прогнозы метеорологов не утешительны. В ближайшее время в регионе продержится жаркая и сухая погода, что представляет из себя угрозу новых пожаров.

Ольга ФЕДОРОВА

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