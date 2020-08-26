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Два человека пострадали в юго-восточной части Москвы.
Причиной стало столкновение двух автомобилей, которое произошло 26 августа.
Инцидент возник у 2-й улицы Машиностроения. На месте происшествия работают правоохранительные органы, сообщает "Вечерняя Москва".
В настоящее время происходит установление причин ДТП, пишет агентство "Москва".
Ранее "Утро.ру" сообщало, что три человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Одинцовском городском округе.
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