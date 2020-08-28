В Подмосковье вылившего в фонтан моющее средство мужчину задержала полиция

Теперь ему грозит уголовное дело о вандализме

28-летний мужчина решил налить в фонтан в Серпухове моющее средство. Однако незадачливого любителя повеселиться вскоре задержала полиция. Теперь ему грозит уголовное дело.

В полицию поступило заявление от муниципального предприятия по факту порчи фонтана. Инцидент попал на камеру: на видео видно, как мужчина щедро поливает фонтан неустановленной жидкостью, которой, как выяснилось позднее, было моющее средство.

Нарушитель заявил, что хотел повеселиться и произвести впечатление на девушку, которая находилась рядом с ним в тот момент, сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело о вандалзиме. Причиненный ущерб превысил 55 тыс.рублей, отмечает "Подмосковье Сегодня".

Егор МАЛКОВ

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