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Шестидесятилетний житель Клина зарезал свою 55-летнюю соседку. Убийство произошло в одной из квартир города.
Мужчина и женщина выпивали, в один момент между ними произошел спор. В результате конфликта подозреваемый взял нож и ударил им свою соседку в живот, уточняет новостной интернет-портал "Подмосковье сегодня".
От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.
Напомним, что ранее стало известно, что в Подмосковье женщина зарезала пожилую подругу.
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