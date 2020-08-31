Мужчину уже задержали

Шестидесятилетний житель Клина зарезал свою 55-летнюю соседку. Убийство произошло в одной из квартир города.

Мужчина и женщина выпивали, в один момент между ними произошел спор. В результате конфликта подозреваемый взял нож и ударил им свою соседку в живот, уточняет новостной интернет-портал "Подмосковье сегодня".

От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчину уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, что ранее стало известно, что в Подмосковье женщина зарезала пожилую подругу.