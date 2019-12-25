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В Подмосковье женщина убила свою знакомую

Застолье обернулось трагедией

В подмосковном Воскресенске нашли тело женщины 1960 года рождения с ранением брюшной полости. Полиция задержала по подозрению в убийстве 39-летнюю знакомую погибшей.

Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью. Две женщины поссорились во время застолья, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Валентина МАЙОРОВА

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