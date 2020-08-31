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Житель Коломны случайно выпал из окна своего дома. Он решил установить москитную сетку, но оступился и упал с третьего этажа.
Однако мужчина приземлился не на землю – сразу под его окном находилась крыша магазина. В результате падения пострадавший повредил ногу, поэтому спуститься самостоятельно не смог, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На помощь прибыли спасатели, которые на выдвижной лестнице забрались на крышу. После того, как его осмотрели и оказали первую медпомощь, мужчину аккуратно спустили на землю.
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