Он случайно оступился с подоконника

Житель Коломны случайно выпал из окна своего дома. Он решил установить москитную сетку, но оступился и упал с третьего этажа.

Однако мужчина приземлился не на землю – сразу под его окном находилась крыша магазина. В результате падения пострадавший повредил ногу, поэтому спуститься самостоятельно не смог, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На помощь прибыли спасатели, которые на выдвижной лестнице забрались на крышу. После того, как его осмотрели и оказали первую медпомощь, мужчину аккуратно спустили на землю.