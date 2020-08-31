Мальчика не могли найти несколько дней

В Подмосковье нашли 11-летнего мальчика, который ушел из дома в четверг, 27 августа, и после перестал выходить на связь.

Школьника обнаружили рядом с железнодорожными путями, на его теле были многочисленные травмы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как оказалось, ребенок хотел прокатиться на подножке электрички, но сорвался. Врачи предположили, что от боли он потерял сознание. Мальчик получил сильное переохлаждение. Если бы поиски длились дольше, спасти его не было бы возможности, передает РИАМО. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он находится под контролем врачей.

Напомним, что недавно в Подмосковье умер пенсионер, который снимал видео для "Инстаграм".