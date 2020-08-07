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В Ленинском округе обнаружили тело 67-летного мужчины. Он прогуливался в парке на лошади и решил снять видео для своего блога в "Инстаграм", но не смог удержаться в седле.
Как сообщает РИАМО, на теле погибшего нашли травмы, характерные для падения с лошади.
Правоохранители опросили очевидцев, сообщает "Подмосковье сегодня". Сейчас проходит следственная проверка случившегося.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел пожар. И хотя его удалось быстро устранить, избежать жертв среди людей не получилось.
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