Мужчина прогуливался верхом на лошади

В Ленинском округе обнаружили тело 67-летного мужчины. Он прогуливался в парке на лошади и решил снять видео для своего блога в "Инстаграм", но не смог удержаться в седле.

Как сообщает РИАМО, на теле погибшего нашли травмы, характерные для падения с лошади.

Правоохранители опросили очевидцев, сообщает "Подмосковье сегодня". Сейчас проходит следственная проверка случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошел пожар. И хотя его удалось быстро устранить, избежать жертв среди людей не получилось.