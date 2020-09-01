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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении директора заповедника "Утриш". Его ненадлежащее отношение к работе привело к пожару.
Как оказалось, пожар начался в границах заповедника, на том месте, где находилась туристическая стоянка, на которой отдыхающие пользовались открытым огнем, сообщается на сайте "Генпрокуратуры".
Директор заповедника серьезно нарушил правила противопожарной безопасности, поэтому в отношении него завели дело из-за халатности, уточняет "МИР24".
Напомним, что недавно туристам удалось запечатлеть огромный смерч в Крыму.
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