Жителей Реутова накажут за использование фото цветочной "воровки"

Желание отомстить может привести к административной ответственности

В Реутове решили отомстить цветочным ворам. Для этого выбрали не совсем обычный способ – жители города воткнули в клумбы плакаты с фотографией девушки, которую подозревают в воровстве, и попросили ее больше не трогать цветы.

Однако юристы считают, что такой способ не приведет ни к чему хорошему.

"Подобные вещи недопустимы, потому что это клевета", – цитирует юриста Юрия Капштыка интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Девушка, которая изображена на фото, может подать в суд на активистов и привлечь их к отвественности.

Недавно в Подмосковье задержали мужчину, который вылил в фонтан моющее средство.