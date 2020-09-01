Жителей Реутова накажут за использование фото цветочной "воровки"

Желание отомстить может привести к административной ответственности

В Реутове решили отомстить цветочным ворам. Для этого выбрали не совсем обычный способ – жители города воткнули в клумбы плакаты с фотографией девушки, которую подозревают в воровстве, и попросили ее больше не трогать цветы. 

Однако юристы считают, что такой способ не приведет ни к чему хорошему. 

"Подобные вещи недопустимы, потому что это клевета", – цитирует юриста Юрия Капштыка интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Девушка, которая изображена на фото, может подать в суд на активистов и привлечь их к отвественности. 

Недавно в Подмосковье задержали мужчину, который вылил в фонтан моющее средство. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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