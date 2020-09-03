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Во Владивостоке прошел один из самых сильных за последние полвека ураган. Он буквально сметал людей, грузовые автомобили и деревья. Очевидцы поспешили запечатлеть происходящее на видео, которые после этого они публиковали на своих страницах в социальных сетях.
Так, в "Инстаграме" "Новости Владивостока" появилось видео, на котором запечатлено разбушевавшееся море. Ветер был настолько сильный, что автор видеоролика едва смог устоять на ногах.
На другом видеоролике девушке пришлось прижаться к земле, чтобы ее не снес ураган.
Также очевидцы рассказали, что тайфун "Майсак" вырывает деревья с корнем и сносит бетонные плиты. Жители Приморского края пожаловались, что ураган буквально парализовал Владивосток.
К слову, тайфун стал причиной множества ДТП. Так, ураганный ветер снес контейнер с большегруза, который ехал по Золотому мосту.
Досталось и владивостокским чайкам: сильный ветер не позволил им улететь.
Также в Сети появилось видео, на котором мужчина пытается спасти охранную будку: ураган уже оторвал ее от земли.
Напомним, что недавно жители Крыма также пострадали от шторма. Стихия сносила крыши домов и выдергивала деревья с корнем.
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