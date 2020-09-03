До Приморского края добрался тайфун "Майсак"

Во Владивостоке прошел один из самых сильных за последние полвека ураган. Он буквально сметал людей, грузовые автомобили и деревья. Очевидцы поспешили запечатлеть происходящее на видео, которые после этого они публиковали на своих страницах в социальных сетях.

Так, в "Инстаграме" "Новости Владивостока" появилось видео, на котором запечатлено разбушевавшееся море. Ветер был настолько сильный, что автор видеоролика едва смог устоять на ногах.

На другом видеоролике девушке пришлось прижаться к земле, чтобы ее не снес ураган.

Также очевидцы рассказали, что тайфун "Майсак" вырывает деревья с корнем и сносит бетонные плиты. Жители Приморского края пожаловались, что ураган буквально парализовал Владивосток.

К слову, тайфун стал причиной множества ДТП. Так, ураганный ветер снес контейнер с большегруза, который ехал по Золотому мосту.

Досталось и владивостокским чайкам: сильный ветер не позволил им улететь.

Также в Сети появилось видео, на котором мужчина пытается спасти охранную будку: ураган уже оторвал ее от земли.

Напомним, что недавно жители Крыма также пострадали от шторма. Стихия сносила крыши домов и выдергивала деревья с корнем.