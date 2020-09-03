Спасателям удалось вывести двух мужчин из болотистой местности

Двое грибников обратились в Единую службу экстренной помощи. Как оказалось, мужчины заблудились в лесу и застряли на болоте.

После того, как они поняли, что самостоятельно выбраться не смогут, мужчины обратились за помощью. Об этом сообщает сайт ГКУ МО "Мособлпожспас".

В ожидании помощи, грибники нашли небольшой сухой островок земли и развели там костер. Спасатели уточнили координаты мужчин и попросили их оставаться на месте, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Спустя некоторое время грибников нашли, вывели из болотистой местности и отвезли к машине, которая была припаркована недалеко от леса.

Напомним, что ранее спасателям удалось найти заблудившуюся в лесу пенсионерку из Луховиц.