В Солнечногорске спасли угодивших в болото грибников

Спасателям удалось вывести двух мужчин из болотистой местности

Двое грибников обратились в Единую службу экстренной помощи. Как оказалось, мужчины заблудились в лесу и застряли на болоте. 

После того, как они поняли, что самостоятельно выбраться не смогут, мужчины обратились за помощью. Об этом сообщает сайт ГКУ МО "Мособлпожспас". 

В ожидании помощи, грибники нашли небольшой сухой островок земли и развели там костер. Спасатели уточнили координаты мужчин и попросили их оставаться на месте, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Спустя некоторое время грибников нашли, вывели из болотистой местности и отвезли к  машине, которая была припаркована недалеко от леса. 

Напомним, что ранее спасателям удалось найти заблудившуюся в лесу пенсионерку из Луховиц. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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