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Двое грибников обратились в Единую службу экстренной помощи. Как оказалось, мужчины заблудились в лесу и застряли на болоте.
После того, как они поняли, что самостоятельно выбраться не смогут, мужчины обратились за помощью. Об этом сообщает сайт ГКУ МО "Мособлпожспас".
В ожидании помощи, грибники нашли небольшой сухой островок земли и развели там костер. Спасатели уточнили координаты мужчин и попросили их оставаться на месте, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Спустя некоторое время грибников нашли, вывели из болотистой местности и отвезли к машине, которая была припаркована недалеко от леса.
Напомним, что ранее спасателям удалось найти заблудившуюся в лесу пенсионерку из Луховиц.
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