Мужчину дезориентировали с помощью слезоточивого вещества

Два преступника напали на жителя Московской области. Злодеи избили россиянина и похитили у него портфель с несколькими сотнями тысяч рублей.

Инцидент произошел на улице Сокольнический Вал в Москве. Гостя столицы атаковали двое взрослых мужчин. Один из них распрыскал в лицо жертве газовый баллончик, а второй сдавил несчастному шею. Бандиты скрылись с места преступления, прихватив сумку с 300 тыс. руб., сообщает АГН "Москва".

Однако правоохранителям удалось схватить злоумышленников. Ими оказались жители Москвы и области в возрасте 40 лет и 51 года, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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