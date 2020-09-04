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В Подмосковье группа отдыхающих решила отправиться на шашлыки. Приготовление пищи доверили самому "опытному" мастеру.
Мужчина попытался подбавить огня в костре с помощью бензина – он попытался влить его в уже горящее пламя. Однако огонь пошел вверх по струе, в результате чего воспламенились канистра, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Пострадавшему советуют кинуть канистру в бассейн, стоящий неподалеку, но он совершает роковую оплошность – разливает содержимое на обшивку и себя. Огонь охватывает бассейн и мужчину. Он спасается, прыгнув в воду. Инцидент попал на видео.
Удалось спасти самое главное – неподалеку стояла машина, которая сильно рисковала загореться. Бассейн же сохранить не смогли.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля