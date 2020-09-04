Мужчина загорелся во время жарки шашлыков

Он допустил роковую оплошность при попытке разжечь огонь

В Подмосковье группа отдыхающих решила отправиться на шашлыки. Приготовление пищи доверили самому "опытному" мастеру. 

Мужчина попытался подбавить огня в костре с помощью бензина – он попытался влить его в уже горящее пламя. Однако огонь пошел вверх по струе, в результате чего воспламенились канистра, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Пострадавшему советуют кинуть канистру в бассейн, стоящий неподалеку, но он совершает роковую оплошность – разливает содержимое на обшивку и себя. Огонь охватывает бассейн и мужчину. Он спасается, прыгнув в воду. Инцидент попал на видео.

Удалось спасти самое главное – неподалеку стояла машина, которая сильно рисковала загореться. Бассейн же сохранить не смогли. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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