Он допустил роковую оплошность при попытке разжечь огонь

В Подмосковье группа отдыхающих решила отправиться на шашлыки. Приготовление пищи доверили самому "опытному" мастеру.

Мужчина попытался подбавить огня в костре с помощью бензина – он попытался влить его в уже горящее пламя. Однако огонь пошел вверх по струе, в результате чего воспламенились канистра, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пострадавшему советуют кинуть канистру в бассейн, стоящий неподалеку, но он совершает роковую оплошность – разливает содержимое на обшивку и себя. Огонь охватывает бассейн и мужчину. Он спасается, прыгнув в воду. Инцидент попал на видео.

Удалось спасти самое главное – неподалеку стояла машина, которая сильно рисковала загореться. Бассейн же сохранить не смогли.