Кто и зачем это сделал, не известно

С утра в понедельник в столице Белоруссии похитили члена КС Марию Колесникову. Она находилась в самом центре города – у Национального художественного музея. Неизвестные посадили ее в машину, на которой крупными буквами было написано "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает портал Tut.by.

Как рассказали очевидцы, сперва они заметили Колесникову в городе, хотели подойти к ней и поблагодарить, но не стали этого делать. А позже услышали звук падающего мобильного телефона и обернулись посмотреть, что происходит. Девушка Анастасия, по ее же словам, увидела, как Марию заталкивают в микроавтобус марки "Соболь" какие-то люди в гражданской одежде. Когда они затащили соратницу Тихановской в автомобиль, подобрали с земли ее телефон и уехали в неизвестном направлении.

Сообщается, что сейчас номер Колесниковой доступен для звонка, но трубку никто не берет. Как рассказал пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, Мария была в городе по делам. Также не выходит связаться с исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым.

Минское ГУВД начало проверку по поводу пропажи Колесниковой.