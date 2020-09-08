Школьница погибла при пожаре в Подмосковье

Возгорание произошло в летнем доме

Четырнадцатилетняя девочка стала жертвой пожара в деревне Бершово в подмосковном Чехове. 

Об этом сообщили на сайте регионального ГСУ СКР. Школьница поехала на дачу к бабушке и дедушке и решила остаться там с ночевкой. В летнем доме произошло возгорание, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В ходе ликвидации огня пожарные обнаружили тело девочки. 

Была организована доследственная проверка. Криминалисты и следователи устанавливают причину и очаг возгорания. 

Ранее в Подмосковье мужчина допустил оплошность и поджег себя во время приготовления шашлыков.

Юлия МИХАЙЛОВА

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