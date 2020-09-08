В доме Легкоступовой обнаружили трупы двух женщин

В доме Легкоступовой обнаружили трупы двух женщин
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители пожаловались на неприятный запах, доносящийся из квартиры

Трупы двух женщин обнаружены в доме на Саратовской улице, где проживала покойная певица Валентина Легкоступова. Как отмечает источник, одна из скончавшихся практиковала голодание в лечебных целях.

Обеспокоенные соседи решили обратиться в полицию после возникших подозрений 7 сентября. Жильцов насторожил неприятный запах, доносящийся из дверей в одной из квартир, где проживала 58-летняя медсестра вместе с 93-летней матерью, прикованной к постели.

Сотрудники экстренных служб оперативно вскрыли дверь в квартиру, в которой выявили трупы обеих женщин. Помещение было завалено мусором и хламом. Согласно предварительным данным, полученным в результате экспертизы, выяснилось, что сперва наступила смерть 58-летней – она скончалась около 12 дней назад. Предполагается, что причиной стал сердечный приступ. После этого умерла ее пожилая мать.

Сами соседи утверждают, что первая скончавшаяся была ярым приверженцем поддержания формы и практиковала голодание на протяжении длительного периода. Вполне вероятно, что истощение привело к летальному исходу, сообщает "MK".

Ее матери не стало примерно двое суток спустя. Входная дверь была заперта изнутри. 93-летняя женщина не могла встать с кровати. Окна были закрыты. Очевидцы заявляют, что женщины вели себя всегда замкнуто, к ним домой никто не приходил.

Как отмечает телеканал "360", ранее в этом же доме дочь певицы Валентины Легкоступовой обнаружила свою мать со следами побоев. Артистку госпитализировали. А 14 августа она скончалась, не приходя в сознание.

Егор МАЛКОВ

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