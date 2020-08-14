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Не стало Валентины Легкоступовой, которая на днях попала в больницу и впала в кому. Об этом сообщила ее дочь в "Инстаграм".
Как написала Аннета Бриль, ее матери не стало этим днем.
"Не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки",
– добавила наследница артистки.
11 августа в СМИ появилась информация о том, что дочь обнаружила Легкоступову с пробитой головой в ее доме, придя в гости, потому мать несколько дней не выходила на связь. После чего артистка, которою якобы госпитализировали в наркологическую клинику, впала в кому.
Новоиспеченный супруг певицы Юрий Фирсов заявил, что его жена упала в ванной. Сообщалось, что яхтсмена задержали. Правоохранители не исключали того, что травмы Легкоступовой – результат избиения мужем.
Позже стало известно, что певице стало хуже и ее подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре дочь Легкоступовой опровергла информацию о пробитой голове, но отметила, что ее мать находится в тяжелом состоянии.
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