Умерла Валентина Легкоступова

Умерла Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look//www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Ягода малина" скончалась на 55-м году жизни

Не стало Валентины Легкоступовой, которая на днях попала в больницу и впала в кому. Об этом сообщила ее дочь в "Инстаграм". 

Как написала Аннета Бриль, ее матери не стало этим днем. 

"Не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки",

– добавила наследница артистки. 

11 августа в СМИ появилась информация о том, что дочь обнаружила Легкоступову с пробитой головой в ее доме, придя в гости, потому мать несколько дней не выходила на связь. После чего артистка, которою якобы госпитализировали в наркологическую клинику, впала в кому.

Новоиспеченный супруг певицы Юрий Фирсов заявил, что его жена упала в ванной. Сообщалось, что яхтсмена задержали. Правоохранители не исключали того, что травмы Легкоступовой – результат избиения мужем. 

Позже стало известно, что певице стало хуже и ее подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре дочь Легкоступовой опровергла информацию о пробитой голове, но отметила, что ее мать находится в тяжелом состоянии. 

Полина ИВАНОВА

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