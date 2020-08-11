СМИ: Легкоступова впала в кому

СМИ: Легкоступова впала в кому
Валентина Легкоступова. Фото: Комсомольская Правда/Русский Взгляд/www.globallookpress.com
Певицу нашли в Москве с пробитой головой

В Сети появилась информация о том, что Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии. Певицу обнаружила ее дочь, тогда знаменитость еще была в сознании. У артистки была пробита голова, более того, на ее теле нашли много синяков и кровоподтеков.

Теперь исполнительница хита "Ягода-малина" находится в одной из столичных больниц. Она впала в кому, врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. 

Стало известно, что в квартире с Валентиной Легкоступовой находился ее муж Юрий Фирсов. После того, как супруги в течение нескольких дней не выходили на связь, дочь решила навестить их. Она вызвала скорую, пару экстренно увезли в наркологическую клинику. Однако муж артистки сбежал, в то время как ее состояние  резко ухудшилось. 

На данный момент знаменитость уже прооперировали,  уточняет  телеграм-канал Mash. Эту информацию также распространили СМИ, например, РЕН ТВ. Однако официального подтверждения этим данным нет. 

Валентина Легкоступова совсем недавно вышла замуж в третий раз. Супруги обвенчались в крымской деревне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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