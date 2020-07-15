Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Известная певица не так давно стала женой в третий раз. Избранник Валентины Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов. Супруги поделились откровением: буквально на днях они еще и обвенчались.
Это важное для возлюбленных мероприятие прошло в крымской деревне Грушевка. Легкоступова и Фирсов выбрали для священного ритуала старинную церковь. Как пояснила сама артистка, это место, где выросли ее родственники – прадед, дедушка и отец, пишет StarHit.
В "Инстаграм" Валентина поделилась и памятными фото с церемонии. Венчалась певица в белой блузе и черно-синей юбке, а в качестве аксессуара выбрала не фату, а оригинальную шляпку. Юрий был во всем белом и дополнил свой образ сине-оранжевым платком, повязав его вместо галстука. На этих снимках муж и жена нежно обнимались и выглядели очень счастливыми.
Поклонники не оставили пару без внимания. Под радостным постом они написали свои искренние поздравления (орфография и пунктуация сохранены): "Какие вы красивые и счастливые", "Валентина, я вас просто обожаю! Вы моя самая любимая певица! Счастья вам", "Милые, будьте счастливы", "Любовь вам к лицу".
Напомним, Валентина Легкоступова делится с поклонниками не только веселыми новостями. Например, недавно певица рассказала, как много лет назад чуть не умерла при родах.
Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов
Две страны договорились о возобновлении транспортных перевозок