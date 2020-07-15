Таинство прошло в крымской деревне

Известная певица не так давно стала женой в третий раз. Избранник Валентины Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов. Супруги поделились откровением: буквально на днях они еще и обвенчались.

Это важное для возлюбленных мероприятие прошло в крымской деревне Грушевка. Легкоступова и Фирсов выбрали для священного ритуала старинную церковь. Как пояснила сама артистка, это место, где выросли ее родственники – прадед, дедушка и отец, пишет StarHit.

В "Инстаграм" Валентина поделилась и памятными фото с церемонии. Венчалась певица в белой блузе и черно-синей юбке, а в качестве аксессуара выбрала не фату, а оригинальную шляпку. Юрий был во всем белом и дополнил свой образ сине-оранжевым платком, повязав его вместо галстука. На этих снимках муж и жена нежно обнимались и выглядели очень счастливыми.

Поклонники не оставили пару без внимания. Под радостным постом они написали свои искренние поздравления (орфография и пунктуация сохранены): "Какие вы красивые и счастливые", "Валентина, я вас просто обожаю! Вы моя самая любимая певица! Счастья вам", "Милые, будьте счастливы", "Любовь вам к лицу".

Напомним, Валентина Легкоступова делится с поклонниками не только веселыми новостями. Например, недавно певица рассказала, как много лет назад чуть не умерла при родах.