Валентина Легкоступова рассказала о пережитом несколько лет назад

Артистка поделилась интимными подробностями рождения своего первого ребенка. Валентина Легкоступова отметила, что могла умереть, когда на свет появилась ее дочь Анетта. За жизнь певицы врачи тогда боролись несколько часов.

Аннета родилась у известной певицы в 1991 году. Тогда Легкоступовой пришлось временно оставить сцену, чтобы заняться воспитанием своего первенца. Сейчас Валентина вспоминает, что была полностью погружена в материнство. Дочка досталась артистке очень тяжело.

Во время родов, по словам певицы, по всем показаниям она должна была умереть. Тогда за жизнь Легкоступовой боролись целых восемь часов, пишет "Стархит".

"Мой дедушка, Царствие ему небесное, был абсолютным атеистом, упал на колени перед иконой и стал молиться впервые в жизни. Может быть, так он вымолил мне жизнь, мой ангел-хранитель ", – уточнила Валентина.

Напомним, отцом Аннеты стал музыкант Игорь, который был старше Легкоступовой на целых 16 лет. Артистку этот факт не смущал, но их брак все же продлился недолго. Спустя три года после рождения дочери они с Игорем развелись. Инициатором стала сама артистка. Валентина не смогла простить мужу измены. Тогда расставание певица пережила достаточно спокойно. Как она рассказывала ранее на передаче "Судьба человека", своего мужа на момент разрыва она уже не любила.