"Упала в ванной": появились подробности состояния Легкоступовой

"Упала в ванной": появились подробности состояния Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Ягода-малина" находится в сознании

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Валентину Легкоступову в тяжелом состоянии доставили в одну из наркологических клиник в Москве. Сообщалось, что у певицы была пробита голова, а на ее теле нашли много синяков. Муж артистки -  яхтсмен Юрий Фирсов – поделился подробностями произошедшего.

По его словам, артистка упала в ванной восемь дней назад и получила травму головы. Сначала исполнительница хита "Ягода-малина" чувствовала себя нормально, но спустя три дня ее увезли в больницу, передает StarHit. 

"Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать",

– успокоил Фирсов поклонников звезды.  

Яхтсмена возмутили слухи о состоянии его супруги. Мужчина назвал происходящее черным пиаром.  

Менеджер заслуженной артистки также дал небольшое интервью, в котором поделился своим мнением о произошедшем.

Максим Екимов рассказал, что певица находится в "нелегком" состоянии в одной из столичных больниц. Других подробностей он пока не знает, уточняет телеканал "360". Изначально менеджер не поверил в произошедшее, его поразила и новость о том, что исполнительницу хита "Ягода-малина" доставили именно в наркологическую клинику. 

"Просто в шоке, звучит как полнейший бред. У нее вообще никогда проблем с алкоголем не было, она с ним на Вы", – заявил мужчина сайту "Комсомольская правда". 

Он также подчеркнул, что разговаривал с артисткой три дня назад и не заметил ничего необычного. Эти слова идут вразрез с заявлениями мужа певицы. 

На данный Юрий Фирсов задержан. Его везут на допрос. В полиции предположили, что причиной синяков и травмы головы у певицы могли стать избиения мужа, сообщает телеграм-канал "Mash". Также рассматривается версия Фирсова о том, что Легкоступова упала сама. 

Ранее стало известно, что Валентину Легкоступову экстренно прооперировали в одной из столичных клиник. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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