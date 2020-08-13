В произошедшем с певицей будут разбираться следователи

Наследница госпитализированной Валентины Легкоступовой дала комментарий о состоянии матери. По словам Анетты Бриль, сейчас артистка в коме. А сообщения о том, что певице проломили голову, ее дочь опровергла.

Девушка поделилась подробностями трагедии в своем инстаграм-аккаунте. Медики оценили состояние знаменитости как крайне тяжелое. Сейчас исполнительница хита "Ягода-малина" в коме, за ее жизнь борются специалисты.

Бриль также заявила, что публикации в СМИ о проломленной голове и ссадинах на лице были фейками.

Как передает телеканал "360", 6 августа Анетта отвезла Валентину Легкоступову вместе с ее мужем Юрием Фирсовым в наркологическую клинику. При этом она подчеркнула, что раньше супруги не злоупотребляли алкоголем. Поэтому Бриль поместила мать и отчима в лечебницу.

По ее словам, артистка почувствовала себя плохо спустя сутки после госпитализации. Откуда у нее оказалась черепно-мозговая травма, пока не известно. Как подчеркнула наследница, в этом деле разберется Следственный комитет.

Ранее "Утро.ру" писало, что в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния певицы. По данным журналистов, Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.

