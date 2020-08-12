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В Сети появилась информация о том, что Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Исполнительница хита "Ягода-малина" по-прежнему не приходила в себя и находится в реанимации. Врачи борются за жизнь артистки.
Также о тяжелом состоянии певицы после операции пишет и StarHit. Вчера у Легкоступовой начался отек мозга.
Накануне Валентину Легкоступову в тяжелом состоянии доставили в одну из наркологических клиник в Москве. У певицы была пробита голова, а на ее теле нашли много синяков.
Мужа артистки, который рассказал, что она упала в ванной несколько дней назад и получила травму головы, задержали. В полиции предположили, что причиной синяков и травмы головы у исполнительницы хита "Ягода-малина" могли стать избиения супруга.
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