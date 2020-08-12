СМИ: Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Состояние певицы ухудшилось

В Сети появилась информация о том, что Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Исполнительница хита "Ягода-малина" по-прежнему не приходила в себя и находится в реанимации. Врачи борются за жизнь артистки. 

Также о тяжелом состоянии певицы после операции пишет и StarHit. Вчера у Легкоступовой начался отек мозга.

Накануне Валентину Легкоступову в тяжелом состоянии доставили в одну из наркологических клиник в Москве. У певицы была пробита голова, а на ее теле нашли много синяков.

Мужа артистки, который рассказал, что она упала в ванной несколько дней назад  и получила травму головы, задержали. В полиции предположили, что причиной синяков и травмы головы у  исполнительницы хита "Ягода-малина" могли стать избиения супруга.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
новости партнеров

Неизвестные устроили разгром после молебна за Лукашенко

Портрет белорусского президента поставили прямо на мусульманский коврик

Взрыв на борту: эксперт доказал причину гибели "Боинга" МН17 с помощью манометра

Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей