Задержанному грозит тюремный срок

Полиция задержала в подмосковном Ступино 20-летнего охранника, который похитил из своего предприятия более 300 тыс. рублей из сейфа. Преступник совершал кражи в ночное время суток.

Сначала молодой человек зашел в помещение офиса и обнаружил, что из замка сейфа не вытащен ключ. Тогда злоумышленнику удалось украсть сто тысяч рублей.

Инцидент с кражей попал на камеру видеонаблюдения. Полиция задержала незадачливого вора. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", передает "Подмосковье Сегодня".

Сам молодой человек заявил, что на краденое купил себе машину, потратился на ее ремонт, магнитолу и колонки. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что житель Саратовской области украл с территории предприятия в Мытищах электрокабель. "Добычу" оценили в 650 тыс. рублей.