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Трамп принял роковое решение по Украине

Фото: Mike Theiler/Zuma/Global Look Press
продолжениеУкраинский военный попросил убежища на российской границе
США приняли решение поставить Киеву "продвинутые оборонительные средства", сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт

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США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства", сообщила в пятницу пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт.

Решение о поставках принято "в рамках усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать последующую агрессию", - приводит ТАСС слова Науэрт.

О каких именно "продвинутых" средствах идет речь, она не уточнила, сказав, что американская помощь носит "исключительно оборонительный характер" и что у Украины "есть право защищать себя". При этом, заверила Науэрт, Вашингтон "сохраняет приверженность Минским договоренностям".

После этого выступления информационное агентство Associated Press сообщило со ссылкой на свои источники в Вашингтоне, что администрация Трампа одобрила план поставок Киеву оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Представитель Госдепартамента категорически отказался подтверждать эту информацию, заявив: "на данный момент нам больше не о чем сказать".

Если план поставок был одобрен, то теперь он поступит на рассмотрение в Конгресс США. Но поскольку обе палаты американского парламента активно выступали за включение летального вооружения в программу военной помощи Украине, инициатива Белого дома возражений не встретит.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки летального вооружения на Украину будут способствовать обострению конфликта в Донбассе, а никак не мирному процессу и выполнению Минских соглашений.
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