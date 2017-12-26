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Россия запустила убийственный "Тополь"

Фото: ТАСС
Ракету оснастили перспективным боезарядом

РВСН России продолжают плавный переход с "Тополей" на "Ярсы". И параллельно испытывает новые блоки и оснащение, которое позволяет ракете не только превращать в пепел огромные территории, но и ускользать от систем ПРО. Последние качества стали крайне важными в последнее время. Ведь разрушительностью заряда после холодной войны уже никого не удивишь.

Во вторник с полигона Капустин Яр военные запустили "Тополь" с так называемым "перспективным боезарядом". В Минобороны заявили, что в ходе испытаний удалось получить экспериментальные данные, которые могут быть использованы при запусках в интересах РВСН и ВМФ РФ. Это говорит о том, что боезаряд планируется использовать, в том числе на подводных лодках, например "Бореях".

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Ранее в Генштабе высказывали опасения, что российские баллистические ракеты устарели и могут быть перехвачены системами ПРО США морского базирования.

Так, в октябре представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что система противоракетной обороны США сегодня не только фиксирует место старта российской ракеты, но и "ведет" ее, отдавая целеуказания огневым комплексам. Причем вероятность перехвата очень велика. В качестве примера Емельянов приводит возможный перехват российской баллистической ракеты боевым кораблем США в Балтийском море. Речь идет о комплексах Aegis, которыми Пентагон активно оснащает корабли НАТО.

Чтобы уйти от противоракет этой системы, российские инженеры и придумывают многочисленные ловушки и ложные цели, которые должны вводить в заблуждение комплексы ПРО вероятного противника.


Один из способов - разделяющаяся боеголовка. В начале 1990-х Россия и США пытались их запретить договором СНВ-II. Однако после того как США в 2002 г. вышли из договора по ПРО, Россия вышла из СНВ-II. Сейчас подобные боеголовки используются на ракетах "Ярс", "Рубеж", "Булава", "Воевода", "Синева".

На "Рубеже" и вовсе используются управляемые боевые блоки, что еще сильнее запутывает системы ПРО. Ряд экспертов даже уверяет, что для поражения этой ракеты понадобится не менее 50 американских SM-3. А это делает их использование практически бессмысленным.

Александр ИЛЬИН
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