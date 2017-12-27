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"Адмирал Макаров" получил севастопольскую прописку

"Адмирал Макаров". Фото: wikipedia.org/Radziun
На фрегате довели до ума зенитно-ракетный комплекс

После долгих ожиданий над третьим фрегатом проекта 11356 наконец-то подняли Андреевский флаг. В торжественной церемонии на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", которая состоялась в среду, приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов и начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Не секрет, что корабль находился на государственных испытаниях с 2015 г. и прошел, по данным Минобороны, 20 тыс. морских миль. Зачислить в состав флота его хотели еще до конца 2016-го. Однако из-за проблем с зенитно-ракетным комплексом "Штиль-1" фрегат откровенно "забуксовал". Не отдали его морякам и летом. И только сейчас удалось решить проблемы с "зенитками". 

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В апреле этого года "Адмирал Макаров" выполнял на Балтике учебные стрельбы. И, как сообщил тогда официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, ЗРК "Штиль-1" успешно поразил реальную воздушную мишень. До этого в Минобороны отметили нестабильную работу комплекса. Впрочем, военные не видят в этом ничего необычного. По словам руководителя испытательной стрельбы Алексея Суслова, система совершенно новая и, естественно, "все получается не с первого раза". Во время каждого выхода в море комплекс дорабатывают. И теперь, судя по всему, его довели до ума.

"Штиль-1" разработки концерна "Алмаз-Антей" способен вести огонь по воздушным мишеням на расстоянии от 2,5 до 50 км и на высоте от 5 до 15 тыс. метров. По сравнению с предыдущим ЗРК "Ураган" скорострельность увеличилась в шесть раз благодаря вертикальным пусковым установкам.

Фрегаты проекта 11356 одни из самых новых в ВМФ РФ наряду с 22350. Они предназначены для дальних морских походов и борьбы с кораблями и подлодками противника. Всего для Черноморского флота построено шесть фрегатов проекта 11356. На вооружение приняты три, остальные пока простаивают без украинских двигателей, которые производились на "Зоря-Машпроекте". Теперь газотрубинами для кораблей займется НПО "Сатурн" в Рыбинске. Сдача фрегатов ожидается не раньше 2020 года.

Александр ИЛЬИН
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