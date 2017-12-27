Сирийской армии нужна помощь

Как сообщил Telegram-канал Warjournal, на аэродроме в сирийской Хаме приземлился уже 9-й военно-транспортный самолет ВКС РФ с военной техникой и солдатами. Колонна с военной техникой, которая выезжала с территории аэродрома, якобы состояла из 15 полевых артиллерийских орудий и 30 военных машин под российскими флагами. В Минобороны эту информацию не подтвердили, то есть она является неофициальной.

Ранее в окрестностях Хамы боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили из ПЗРК "Стрела-3" учебно-боевой самолет сирийских ВВС L-39. Пилоту удалось катапультироваться, однако террористы расстреляли его в воздухе. Самолет выполнял работу штурмовика и прикрывал бойцов сирийского спецподразделения "Тигр", которые выбивали боевиков из населенного пункта Ум Харайтан. Ситуация в районе Хамы остается крайне напряженной.

Утверждение, что Минобороны решило построить в Сирии третью военную базу вслед за Тартусом и Хмеймимом, вызывает сомнения. Однако отправить дополнительную военную технику и советников Москва могла вполне. После того как Россия вывела основной контингент ВКС РФ из Сирии и фактически прекратила наносить ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, боевики резко активизировались. Сирийская армия ведет ожесточенную брьбу с исламистами и несет потери. Джихадистские группировки отчаянно отбивают атаки кадровых военных.





Как пишет Telegram-канал Directorate-4, ссылаясь на сирийских активистов, в течение последних нескольких недель разрабатывался план по наступлению на провинцию Идлиб, где еще находятся боевики. Его утвердили несколько дней назад.

По данным Минобороны РФ, и в частности начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, "кота в мешке" правительственным силам готовят США. На базе "Эт-Танф" на юге страны американцы якобы занимаются подготовкой так называемой "Новой сирийской армии", которая состоит из бывших боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России). Их главной задачей будет дестабилизация обстановки в Сирии.