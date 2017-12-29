США провалят наступление на Пхеньян

Опыт на Ближнем Востоке не поможет в войне с корейцами

Цена, которую заплатят США за устранение Ким Чен Ына, окажется слишком высока. Новая война не будет напоминать операции, проводимые Пентагоном с начала двухтысячных. И смертельной угрозе могут подвергнуться сотни тысяч американцев.

К такому выводу пришел подполковник в отставке Дэниэл Дэвис. В 1991 г. еще в ранге лейтенанта он принимал участие в танковых сражениях во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. А позже проходил службу в Афганистане.

По мнению бывшего военного, статью которого публикует The National Interest, участие США в локальных конфликтах привело к тому, что армия оказалась не готова к большой войне. Конечно, Вашингтон сбросит Ким Чен Ына, но превентивная война, о которой говорят в Конгрессе, неизбежно выйдет из-под контроля.

Кроме того, не факт, что опыт, которые американские военные приобрели в Ираке и Афганистане, поможет им на Корейском полуострове. Некоторые боевые навыки уникальны и не могут быть приобретены в каких-то других местах.

Дэвис вспоминает, как после Афганистана его назначили заместителем командующего бронетанкового эскадрона в составе 1-й бронетанковой дивизии ВС США в Германии. Сразу после партизанской войны с талибами он оказался на масштабных учениях недалеко от чешской границы, где танкистам предстояло отбивать "атаки" русских танков. По словам Дэвиса, ему пришлось долго "перестраиваться", так как масштабы европейского театра боевых действий несоизмеримы с той партизанской войной, которую талибы ведут против США в Афганистане. В Европе все происходило намного быстрее, а "Абрамсам" по легенде противостояли такие же мощные и смертоносные Т-90.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kcna



КНДР отстает от США и России в техническом плане. Однако у нее есть ряд преимуществ. Во-первых, северокорейцы будут фанатично сражаться на своей земле. Во-вторых, они прекрасно знают местность и рельеф, поэтому смогут организовать идеальную оборону в тех же горах - выбить их оттуда потребует огромных усилий. И наконец, в-третьих, корейцы могут активно использовать тактику камикадзе, как это делали японцы во время Второй мировой войны. Жертв среди военнослужащих США может быть очень много.

А среди гражданского населения Южной Кореи счет вообще пойдет на сотни тысяч. Пхеньян, которому будет уже нечего терять, ударит своими баллистическими ракетами по Японии и американской базе Гуам.

Дэвис уверен, что только нападение Пхеньяна на Сеул должно быть воспринято США как сигнал к атаке. А что касается ядерного оружия, то оно должно применяться только в ответ на неадекватные действия Ким Чен Ына. Будь то ядерное, химическое или биологическое оружие. Но это самая крайняя мера, которая приведет к масштабной войне, и к ней американцы совершенно не готовы. В то время как северные корейцы постоянно живут в ее ожидании.