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Война в КНДР начнется чисто случайно

Фото: GLOBAL LOOK press
Все напряжены до предела, нервы могут сдать в любой момент

Уровень напряженности в ситуации на Корейском полуострове зашкаливает, и это очень опасно. С таким предупреждением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Ситуация на Корейском полуострове характеризуется беспрецедентным уровнем напряженности, растет опасность скатывания к вооруженному конфликту, неспровоцированному, но который может начаться в силу случайных обстоятельств", - приводит слова дипломата РИА "Новости".

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К настоящему моменту в Северо-Восточной Азии накоплено "такое количество всевозможных вооружений, что сам по себе он (регион) является пороховой бочкой", отметил Бурмистров. Это создает угрозу того, что "даже в результате случайных инцидентов может запуститься цепная реакция военных конфликтов".

Основной груз ответственности за обострение обстановки лежит на Вашингтоне. "США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнем, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде", - сказал дипломат. По его словам, МИД РФ спрашивал у Госдепа США, как такие шаги приближают мировое сообщество к северокорейскому урегулированию, но ответа так и не получил.

Если США отважатся реализовать "военную опцию", то есть нанесут превентивный удар по Северной Корее, то это приведет к "крупной военной катастрофе". "Причем (это будет) катастрофа небывалых доселе в истории масштабов. Потому что речь идет не только о крупном военном конфликте, но и о конфликте, который потенциально имеет ядерную составляющую", - отметил представитель российского дипломатического корпуса.

В сложившейся ситуации единственным способом предотвратить подобное развитие событий является следование российско-китайскому плану, который, в частности, предполагает проявление взаимной военной сдержанности. "Это единственный на сегодняшний день план урегулирования. Других планов просто нет - ни реалистичных, ни оптимальных", - отметил Бурмистров. Он напомнил, что сейчас эта "дорожная карта" находится на столе "шестистороннего" клуба.

Российско-китайский план не отвергался ни одной из сторон, но ни Пхеньян, ни Вашингтон его полностью не принимают. "Определенный парадокс заключается, может быть, в том, что их (США и КНДР) отношение к нашему плану очень похоже. А именно - ни да, ни нет. Каждая из сторон готова с этим планом работать, готова вносить в него определенные коррективы, замечания, но при определенных условиях", - сказал посол.

Войны в Северной Корее никто не хочет. Об этом накануне заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове", - указал глава дипведомства. Тем не менее, по его словам, в октябре США заявили, что на время Олимпиады у них запланированы крупные учения в районе Корейского полуострова. В МИД РФ считают, что делать Вашингтону этого категорически не следует.

В Сеуле полагают, что президент РФ - единственный из мировых лидеров, кто может сыграть ведущую роль в решении кризиса на Корейском полуострове.

"Дональд Трамп занимает пост президента США всего год, у него мало опыта и он не разбирается в северокорейских реалиях. Лидеры Японии и Китая Синдзо Абэ и Си Цзиньпин, похоже, стремятся всячески дистанцироваться от Пхеньяна. Поэтому могу предположить, что Владимир Путин сыграет ведущую конструктивную роль в мирном разрешении ядерной проблемы Северной Кореи. Считаю, что наш и американский лидеры должны прислушаться к его предложениям", - приводит ТАСС слова главы Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиля.

Андрей ФИЛАТОВ
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