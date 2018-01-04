КНДР уронила ракету на собственный город

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Взрыв мог быть очень мощным из-за большого объема неизрасходованного топлива. Промышленным и сельскохозяйственным строениям в Токчхоне наверняка нанесен серьезный ущерб, пишет издание, но жертв вряд ли было много, поскольку "Хвасон-12" упала на территорию промзоны в нерабочее время.
КНДР с 2016 года начала наращивать интенсивность ракетных испытаний, что привело к серьезному обострению ситуации вокруг Корейского полуострова. Ким Чен Ын угрожает стереть США с лица земли, а Дональд Трамп в ответ обещает решить северокорейскую проблему военным путем.
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