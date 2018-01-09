Москве опять припомнили "Запад-2017"

Осенние учения российской армии давно прошли, но до сих пор не дают покоя прибалтийским военным. Командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Россия подготовила плацдарм для боевых действий в Европе, чтобы в любой момент сокрушить Старый свет.

По мнению генерала, учения "Запад-2017" по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки. Россия отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против всех стран от Северного до Черного моря. А первыми пострадают Польша, Прибалтийские страны и финны. При этом военный подчеркнул, что вооруженные силы Эстонии при таком сценарии смогут действовать эффективно только при поддержке стран НАТО.

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В Минобороны РФ давно устали отвечать на обвинения Запада в подготовке к войне. Ранее в подготовке к наступлению на запад Россию обвинил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, а также целый ряд европейских СМИ. Журналисты и политики обрисовали пугающий сценарий: русские под видом учений закрепятся в Беларуси, а затем захватят Польшу, Украину и Прибалтику.

Как сказал еще в конце августа прошлого года заместитель Минобороны РФ Александр Фомин, ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью. А учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер.

"У нас что - своей земли мало? Или яблок и творога, шпрот и молока не хватает?", - возмущался тогда генерал.

О том, что война с НАТО - это совершенно бредовая идея ранее говорил и российский президент. "Немыслимо просто, глупо и нереалистично. В одной Европе 300 миллионов человек. Общая численность населения стран НАТО — 600 миллионов человек, в России — 146 миллионов. Просто смешно об этом даже говорить", — подчеркнул Владимир Путин, выступая на Валдайском клубе в 2016 году.