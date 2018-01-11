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В Балтийском небе запахло войной

Фото: mil.ru
На запад перебрасывают истребители

В России возрождают легендарный "покрышкинский" авиаполк, сокращенный при экс-министре обороны Анатолии Сердюкове до эскадрильи.

Как пишут "Известия", 689-й гвардейский истребительный будет базироваться на аэродроме "Чкаловск" в Калининградской области. На первых порах полк вооружат модернизированными Су-27СМ. А затем подразделение усилят эскадрильей Су-35С.

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Летать на этом направлении будут лучшие из лучших. В годы Великой Отечественной войны 689-й авиаполк занял первое место по числу сбитых вражеских самолетов и количеству Героев Советского Союза среди летчиков.

По мнению экспертов, российские самолеты возвращаются на Балтику неслучайно. В последнее время НАТО значительно увеличило интенсивность полетов около российских границ, беспрепятственно перемещаясь в воздушном пространстве Прибалтики и Польши. За российскими "Искандерами" в Калининградской области постоянно наблюдают разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk, а воды Балтийского моря прочесывают охотники за подлодками P-8 Poseidon.

В среду вечером пришли и вовсе тревожные новости. Окончательно подтвердилась информация, что Норвегия покупает у США 52 истребителей пятого поколения F-35 на сумму $10 миллиардов. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг в Белом доме заявил президент Дональд Трамп.

F-35. Фото: flickr.com/Robert Sullivan 

Если добавить к этому количеству еще десять самолетов, получится аналог российского истребительного авиаполка, в котором насчитывается в среднем 60-62 машины. Надо ли говорить, как легко эти самолеты, которые в ближайшем будущем планируется вооружить тактическими ядерными бомбами B-61-12, можно перебросить на аэродромы Прибалтики, Скандинавии или Польши. А оттуда они смогут легко контролировать всю Балтику. У F-35 большой радиус действия, а сам самолет буквально напичкан технологиями малозаметности. Нельзя забывать и про десятки польских F-16, вооруженных бомбами GBU-54 c лазерным наведением.

Понимая все это, в российском командовании, видимо, решили уравнять силы и усилить группировку войск в Калининградской области, самом западном рубеже страны.

Ранее в ответ на продвижение НАТО на восток, а также события на юго-востоке Украины Россия на всякий случай решила заново сформировать Идрицко-Берлинскую мотострелковую дивизию. А украинские СМИ уверяют, что это еще не все. Якобы Москва вдобавок разворачивает дивизию в Ельне, в районе военного городка бывшей 144-й гвардейской мотострелковой. И еще одну в Богучаре, где ранее дислоцировалась 10-я гвардейская танковая дивизия имени Малиновского. Но в Минобороны РФ эту информацию не подтверждают.

Александр ИЛЬИН
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