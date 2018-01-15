Бельгийцы перехватили российские Ту-160

Бомбардировщики совершили полет под конвоем

Два бельгийских F-16 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 над акваторией Северного моря. Об этом сообщила газета Le Soir, ссылаясь на свои источники в Минобороны Бельгии.

Перехват был осуществлен якобы в голландской воздушной зоне НАТО. А до этого встречать два российских "Белых лебедя" поднялись в небо два британских истребителя Typhoon c шотландской базы "Лоссимауф". Английские газеты утверждают, что встреча в воздухе потенциальных противников произошла на высоте 8 тыс. 500 метров. Причем британцы на всякий случай подняли в небо заправщик Airbus A330 Voyager KC3.

В Минобороны России уже заявили, что Ту-160 выполняли штатный полет на нейтральными водами в соответствии с международными правилами. По сути, это рядовой случай, однако в связи с тем, что Россия и НАТО значительно участили полеты у границ, каждый перехват активно обсуждается в СМИ. Так, российские военные регулярно отчитываются о полетах американских разведчиков P-8 Poseidon, а представители стран НАТО пугают европейцев ракетоносцами Ту-160 и Ту-95, которые в свое время считались символом холодной войны.