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Эстония отобьется от России беспилотниками

Фото: GLOBAL LOOK press/Ronen Tivony
Прибалтийское государство продолжает готовиться к войне с РФ

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии закупил дроны для охраны границы с Россией.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Республики. По данным ведомства, беспилотники также смогут помочь спасателям искать пропавших людей.

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"Главное изменение в методике и идеологии охраны границы заключается в том, что если годы назад основное главное внимание уделялось работе пограничников, то теперь все большая роль отводится использованию техники и технологий. Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов", - приводит ТАСС слова вице-канцлера МВД Эстонии по вопросам политики правопорядка и миграции Райво Кюйта.

Покупка дронов стала частью программы по обустройству восточной границы Эстонии. Европейский союз выделил на приобретение беспилотников типа типа ELIX-XL для охраны границы с Россией €444,45 тыс., МВД Эстонии - скромные €55,55 тысяч.

Правительство прибалтийской страны утвердило программу модернизации сухопутной границы с Российской Федерацией в 2016 г., предполагаемые затраты на проект превышают €70 миллионов.

Светлана БОГДАНОВА
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