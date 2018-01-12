Эстония отобьется от России беспилотниками

Прибалтийское государство продолжает готовиться к войне с РФ

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии закупил дроны для охраны границы с Россией.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Республики. По данным ведомства, беспилотники также смогут помочь спасателям искать пропавших людей.

"Главное изменение в методике и идеологии охраны границы заключается в том, что если годы назад основное главное внимание уделялось работе пограничников, то теперь все большая роль отводится использованию техники и технологий. Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов", - приводит ТАСС слова вице-канцлера МВД Эстонии по вопросам политики правопорядка и миграции Райво Кюйта.

Покупка дронов стала частью программы по обустройству восточной границы Эстонии. Европейский союз выделил на приобретение беспилотников типа типа ELIX-XL для охраны границы с Россией €444,45 тыс., МВД Эстонии - скромные €55,55 тысяч.

Правительство прибалтийской страны утвердило программу модернизации сухопутной границы с Российской Федерацией в 2016 г., предполагаемые затраты на проект превышают €70 миллионов.