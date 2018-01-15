Американцы нашлют на Россию стаю беспилотников

Дроны заменят летчиков

Едва утихла шумиха вокруг нападения на российскую базу Хмеймим группы беспилотников, в США стало известно об успешных испытаниях эскадрильи дронов. Ни дать, ни взять - американцы и джихадисты мыслят в одном ключе. Но если серьезно, возможно то, что предприняли террористы в Сирии - это будущее боевой авиации, и кому как не американцам этого не понимать.

Как сообщило специализированное издание Flightglobal, два концерна-гиганта Lockheed Martin и Raytheon разработали уникальный вычислительный блок с открытой архитектурой - CODE (Collaborative Operations in Denied Environment). Его можно установить практически на любой беспилотник. Программа объединяет дроны в группы, причем сами аппараты распределяют между собой задачи и даже выбирают лидера. Ведущий и ведомый - прямо как у летчиков.

На испытаниях, которые проводило Агентство перспективных оборонных разработок США, блоки установили на БПЛА среднего радиуса действия RQ-23 Tigershark. Фактически, это первый шаг наделения дронов искусственным интеллектом. В будущем группа беспилотников будет действовать, словно боевое крыло истребителей, принимая решения в зависимости от обстановки.





Также прорабатывается вариант управления большими группами дронов с помощью жестов. Со стороны боевая миссия будет напоминать игру в виртуальной реальности, когда "гэймер" надевает специальную маску и костюм. Согласно проекту, CODE будет использоваться в зонах, находящихся под частичным или полным контролем противника, что вполне логично - беспилотники сохранят жизни летчиков.

А следующим шагом станет объединение групп наземных и воздушных дронов под управлением одного оператора. Речь идет о еще более масштабной программе OFFSET - OFFensive Swarm-Enabled Tactics, что можно перевести с английского, как наступательная тактика стаей. Планируется, что в будущем группы роботов будут самостоятельно воевать в городской застройке, вроде сирийской Ракки или иракского Мосула, помогая спецназу и даже заменяя его.

Если бы атаку на российский Хмеймим совершила группа умных летательных аппаратов, вроде тех, которые испытали в США, неизвестно, сумели бы российские "Панцири" их сбить. А в будущем надо быть готовыми и к такой атаке. Уже сегодня в США и России существуют средства РЭБ для нейтрализации беспилотников. Но спустя какое-то десятилетие между дронами может начаться настоящая война, а сбить БПЛА будет намного труднее, чем сейчас.



